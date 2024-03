Türkiye’nin ilk ve tek spor endüstrisi & blokchain içerikli akademik eğitim programının üçüncüsü başlıyor. Socios.com Türkiye ve Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi iş birliği ile bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek "Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği" isimli sertifikalı eğitim programında spor endüstrisinin değişen ve dijitalleşen teknolojileri ile blockchainin spordaki geleceği konuşulacak.

25 farklı ülkeden, 100’den fazla global iş ortağı bulunan dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com, Türkiye’de spora ve dijital teknolojilere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Socios.com Türkiye, Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi iş birliği ile blockchain ve spor alanında kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik ücretsiz eğitim programının üçüncüsü 16 Nisan’da başlıyor. Alanında birbirinden değerli profesyonellerin ve akademisyenlerin eğitmen olarak yer alacağı bu programda spor endüstrisinin geleceği, değişen ve dijitalleşen dünyanın yeni pazarlama ve iletişim trendleri, blockchain dünyasındaki iş modelleri, NFTler, Metaverse dünyası ve Fan Tokenlar gibi farklı birçok konuda dersler yer alacak.

Eğitim programı, 16 Nisan-4 Haziran tarihleri arasında, Salı günleri 19.00-21.00 saatlerinde, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek. Program sonunda tüm katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi tarafından özel bir sertifika verilecek. Programa kayıt olmak isteyen öğrenciler, Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları’nın web sayfasından başvurabilecekler.

Programın eğitmenleri arasında yer alan Socios.com Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü ve Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, Kadir Has Üniversitesi ile bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek eğitim programı hakkında, “Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek Türkiye’nin ilk ve tek spor&blockchain içerikli akademik eğitim programında spor endüstrisinde kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik eğitimlerimiz olacak. Amacımız hızla değişen ve dijitalleşen spor endüstrisinin trendlerini, geleceğin mesleklerini, blockchain dünyasını gençlerle konuşmak. Bu yüzden alanında uzman profesyonelleri ve akademisyenleri eğitim programımızda ağırlayacağız. Bu sene üçüncüsü gerçekleşecek programın ilk 2 programda olduğu gibi verimli geçeceğini umuyoruz. Sporun dijitalleşme ve blockchain teknolojileri ile olan yol arkadaşlığının bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerimize de yeni iş olanakları sağlayacağının bilincindeyiz. Öğrenme ve eğitimi şirketimizin en önemli değerlerinden biri olarak kabul etmekle birlikte, bu alanda topluma katma değer oluşturacak iş birliklerini de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gençlere spor yöneticiliği, spor ekonomisi, spor pazarlaması gibi temel dersler eşliğinde sporun dijital dünyanın yeni trendleri konusunda eğitim vermek üzere Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi ile güçlerimizi birleştirmiş ve çok güzel bir eğitim programını hayata geçirmiştik. Bu yıl ikincisi için geri sayımı başlattık. Umarım ilkinde olduğu gibi verimli ve interaktif bir akademik eğitim programı olur” diye konuştu.

Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü Emir Güney ise program ile ilgili şunları söyledi:

"Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği sertifika programımız ile bu yıl da değerli hocalarımız ve sektörde uzmanlaşmış profesyonelleri öğrencilerle buluşturacağız. Dijital inovasyon, yapay zeka, yeni iletişim teknolojileri ve blockchain sporun geleceğine yön verecek dinamikler. Bizler de bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerin yol haritalarına ışık tutacak bir eğitim programı organize ettik. Ücretsiz olarak verilen bu programın, spor dünyasında da pozitif bir değer oluşturacağına eminim."