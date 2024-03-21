Kocaeli’de hizmete alınan 41K numaralı hat, vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, zamandan da tasarruf ettiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma nefes olacak yeni bir hattı hizmete aldı. Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayan Hat 41K, vatandaştan tam not aldı. Hat 41K kısa süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla ilk seferine başlamıştı. Yeni hat ile trafiğin rahatlayacağını belirten Başkan Büyükakın, "Hat 41 aslında metro hattının işleyeceği güzergahta bulunuyor. Metro tamamlandığında otobüsle entegre olabilecek. 4 kooperatifi aynı havuzun içine aldık. Böylece rekabeti ortadan kaldıracağız. Şehrimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun" açıklamasını yapmıştı.

"Hat 41K’nın hizmete girmesinden çok mutluyum"

41K numaralı hatla birlikte Körfez’den Kartepe’ye tek otobüsle ulaşım sağlanıyor. Yarımca’dan Kartepe’ye gitmek için Hat 41K’yı tercih eden Kasım Özkaya isimli yolcu, yeni hattan memnun olduğunu söyledi. Özkaya, "30 senedir Yarımca’da oturuyorum. Hat 41K’nın hizmete girmesinden çok mutluyum. Bugün ilk yolculuğumu yapıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Gittiğiniz mesafe kadar ödüyorsunuz"

Yolculardan Günay ve Gönül Top çifti de, Hat 41K’dan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi. Körfez’den Yahya Kaptan’a gittiklerini anlatan Günay Top, Hat 41K’nın zaman açısından büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Gönül Top ise "Bu hattın açılması çok güzel oldu. İzmit’e ve Kartepe’ye gidiş gelişler bayağı kolaylaştı. Gittiğiniz mesafe kadar ödüyorsunuz. Kocaeli’de birçok yeni ulaşım hattı açılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz" diye konuştu.