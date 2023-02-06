AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, savunma ve havacılık dünyasında geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle dünyada ses getiren Baykar şirketini ziyaret etti.

Ürettiği İHA-SİHA, Bayraktar Akıncı ve Kızılelmayla savunma sanayi şirketleri arasında dünyada marka haline gelen Baykar şirketinin çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar tarafından karşılandı.

Test sürüşleri devam eden Kızılma insansız hava aracı başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenilen Vekil Gürel, “Samimiyet, tevazu kişiliği ile dava bilinci, cesaret ve yürekle ortaya çıkan eserin mimari sayın Selçuk Bayraktar'a ve değerli ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” diyerek teşekkürlerini sundu.