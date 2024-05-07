Bursa vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’nin vermiş olduğu destekle Kamberler Parkı'nda düzenlenen şenlikte Hıdırellez coşkusunu dolu dolu yaşadı. Bolluk ve yeni başlangıçların simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i kutlamak için Kamberler Parkı’nı dolduran binlerce vatandaş, halaylar çekip, oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Şarkılar söyleyip, dans eden vatandaşlar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Düzenlenen şenliğe katılım sağlayan her yaştan vatandaş, Hıdırellez’i kutlamak ve tuttukları dileklerin kabul olması için şenlik alanında yakılan ateşin üstünden atladı.



Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şehir dışındaki programı dolayısıyla düzenlenen Hıdırellez şenliğine katılamayınca şenlik alanına görüntülü bağlanarak Hıdırellez coşkusuna uzaktan da olsa eşlik etti. Şenlik alanına kurulan dev ekrana bağlanan Başkan Aydın, binlerce Osmangazili ile birlikte baharın gelişini kutladı. Hıdırellez şenliğine, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Recep Çohan, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, siyasi parti temsilcileri ile birlikte Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.