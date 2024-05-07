Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği Pancar Deposu, yoga buluşmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün beraber düzenlediği yoga etkinlikleri Mayısın sonuna kadar olmak üzere her hafta salı günleri tüm kadınlara açık olacak.



Yoga buluşmalarının ilki Pelin Arı Çekiç eğitmenliğinde gerçekleşti. Nilüfer’in ayrı mahallelerinden yaklaşık 50 kadının katıldığı etkinlik oldukça ilgi gördü. Matlarını alıp gelen kadınlar, nefes kontrolüyle egzersiz ve meditasyon yaptı. Ücretsiz gerçekleştirilen yoga buluşmaları, salı günleri 10.30 - 11.30 saatleri arasında Pancar Deposu’nda yapılacak.