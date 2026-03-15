İstanbul’da, İSTAF tarafından düzenlenen 13’üncü iftar programında iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, küresel ekonomide yaşanan dönüşümler ile Türkiye’nin üretim ve ihracat vizyonunu değerlendirdiklerini belirtti.

Bolat, küresel ticarette belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin güçlü yapısını koruduğunu ifade ederek, 2025 yılı itibarıyla ekonominin önemli ölçüde büyüdüğünü söyledi. Buna göre Türkiye ekonomisi yüzde 3,6 oranında büyürken milli gelir 1 trilyon 596 milyar dolara ulaştı. Kişi başına düşen milli gelirin ise 18 bin dolar seviyesine yükseldiği açıklandı.

İhracatta da önemli bir başarı hikâyesi yazıldığını belirten Bolat, Türkiye’nin mal ihracatının yıllar içinde büyük bir artış gösterdiğini ifade etti. 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan mal ihracatı, 2025 yılında 273,4 milyar dolara yükseldi.

Hizmet ihracatında da güçlü bir artış yaşandığını dile getiren Bolat, aynı dönemde hizmet ihracatının 14 milyar dolardan 122,6 milyar dolara çıktığını söyledi. Böylece mal ve hizmet ihracatının toplamda 396 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktığını belirtti.

Türkiye’nin ihracat ağının da genişlediğine dikkat çeken Bolat, Çin’den Orta Avrupa’ya uzanan geniş kuşakta en fazla ülkeye ihracat yapabilen ülkelerden biri konumuna gelindiğini ifade etti.

Bakanlık olarak ihracatçıların finansmana erişimini güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında 2026 yılında mal ve hizmet ihracatına yönelik toplam 45 milyar TL destek bütçesi ayrıldığını açıkladı.