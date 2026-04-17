Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde son yıllarda yaşanan su kayıpları ve buna bağlı su kalitesi sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Türkmenli Göletine yüzer terfi istasyonu kuruldu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Marmaraereğlisi ilçesine içme ve kullanma suyu sağlanan Türkmenli Göletinde yaşanan su seviyesi düşüşlerine karşı önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kuraklık nedeniyle son yıllarda yaşanan su kayıpları ve buna bağlı su kalitesi sorunlarına çözüm üretmek amacıyla gölete yüzer terfi istasyonu kuruldu.

İklim değişikliğinin etkisiyle Trakya genelinde hissedilen kuraklık, Türkmenli Göleti'nde su seviyesinin ciddi oranda azalmasına neden oldu. Bu durum su kalitesinde bozulmalara yol açarken, arıtma tesislerinde kullanılan kimyasal miktarı ve enerji tüketimini artırarak maliyetlerin yükselmesine neden oldu.

TESKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sadece Türkmenli Göleti ile sınırlı kalınmayarak Trakya genelinde benzer sorunların yaşandığı bölgeler için de çözüm odaklı projeler geliştirildi. Bu çerçevede düşük su seviyelerinde dahi su teminini sürdürebilmek ve kaliteyi koruyabilmek amacıyla toplam 10 adet yüzer terfi istasyonu projelendirilerek devreye alındı.

Türkmenli Göleti'nde kurulan sistem, saatte 300 ton su alma kapasitesine sahip yüzer terfi istasyonundan oluşuyor. Sisteme entegre edilen değişken debili kumanda mekanizması sayesinde su seviyesine bağlı olarak yüzeye yakın noktalardan su alımı yapılabilecek. Böylece daha kaliteli su temin edilerek arıtma süreçlerinde verimliliğin artırılması sağlanacak.

Yeni sistem ile özellikle kurak dönemlerde ortaya çıkan su kalitesi problemlerinin azaltılması ve arıtma maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenirken, uygulama sürdürülebilir su yönetimi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Onur Özgül, 'Son yıllarda Trakya bölgemizde yaşanan kuraklık, içme suyu temin ettiğimiz kaynaklarda ciddi seviye düşüşlerine neden oluyor. Bu durum hem su kalitesini olumsuz etkiliyor hem de arıtma maliyetlerini artırıyor. Türkmenli Göleti'nde kurduğumuz yüzer terfi istasyonu sayesinde, su seviyesinin düştüğü dönemlerde yüzeye yakın ve daha kaliteli suyu alarak bu olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz. TESKİ ekiplerinin koordinasyonunda bölge genelinde hayata geçirdiğimiz yüzer terfi istasyonları, kuraklıkla mücadelede önemli bir çözüm sunuyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Candan Yüceer'in vizyonu ve öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda amacımız, vatandaşlarımıza kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin ederken aynı zamanda kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak. Bu doğrultuda yatırımlarımıza ve projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.