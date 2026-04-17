Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen şiddet olaylarının ardından Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal başkanlığında; 'Okul Güvenliği ve Alınacak Tedbirler' konulu çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, öğrencilerin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Okul çevre güvenliği, öğrenci giriş-çıkış düzenlemeleri, acil durum planları, rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri ile kurumlar arası iş birliği konuları detaylı olarak değerlendirildi.

İl genelinde tüm okullarda alınması gereken önleyici tedbirlerin artırılması, mevcut uygulamaların etkinliğinin gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni planlamaların yapılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin bu süreçteki sorumlulukları ile velilerle kurulacak iş birliğinin önemi vurgulandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Kal, toplantıda yaptığı değerlendirmede, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirterek, 'Çocuklarımızın kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda eğitim almaları, akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimleri açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimizce sürecin titizlikle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin eksiksiz şekilde uygulanması yönündeki kararlılığın vurgulanmasıyla sona erdi.