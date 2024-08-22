İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa’daki hastane krizi hakkında sert açıklamalarda bulundu. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin 2017’de temeli atıldı, ancak hâlâ tamamlanamadı. İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu, hastane önünde yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mart’ta hastanenin 3 ay içinde açılacağını belirttiğini ancak bu süre zarfında açılmadığını vurguladı.

Türkoğlu, “28 Mart’taki açıklamanın üzerinden 5 ay geçti ve hastane hâlâ tamamlanmadı. Yüklenici firma Dost İnşaat inşaat alanını terk etti, işçiler mağdur durumda ve kıymetli ekipmanlar kullanılmadan bekliyor” dedi. Ayrıca, hastanenin açılışının sürekli ertelendiğini ve Bursa’daki sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde aksadığını belirtti.

Türkoğlu, “Hastane paralarının yoksul halkın cebinden çıktığını ve bu durumun sorumlusunun kim olduğunu sorguluyoruz. Yeni bir yüklenici bulunacak gibi görünüyor” dedi. Son olarak, Türkoğlu, “İktidar, kamu yatırımlarında yandaş firmaları memnun etme peşinde. Bu durumun ilk seçimde son bulacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin açılış tarihini belirlerken “3 ay içinde hasta kabulüne başlanacak” demişti.