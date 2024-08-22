İnegölspor’umuz, Eskişehirspor’dan forvet Hasan Alp Altınoluk ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyemiz Cavit Ünalan, şunları söyledi:

“Teknik heyetimizin verdiği raporlar doğrultusunda dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Eskişehirspor’dan gelecek vadeden 20 yaşındaki forvet Hasan Alp Altınoluk ile 3 yıllık anlaşma sağladık. Hasan kardeşimiz 3 sezondur Eskişehirspor A takımında forma giyiniyordu inşallah bundan sonra kulübümüzün başarısı için mücadele edecek.Anlaşmanın hem Hasan kardeşimize hem de kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”



Hasan Alp Altınoluk ise “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Burada kendimi göstererek hem kulübüme katkı sağlamak hem de göstereceğim performans ile üst liglere transfer olmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım. Transferimde emeği bulunan hocalarımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim.”şeklinde konuştu.