Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin’in de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, Karalar ve Şahin’in geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı ve Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Aynı kapsamda, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin’in "Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı, Anayasanın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.