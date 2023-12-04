Yeni gelecek zam öncesi araçlarını muayene için götüren vatandaşlar, muayene yapılmadan araçlarını geri götürmek zorunda kalıyorlar. Sebebi burada...

Gün içinde motorlu taşıt muayenesi için TÜVTÜRK’E giden vatandaşların karşısına dikkat çekici olan bir uygulama çıkmaktadır. Uygulamanın duyurusu net bir şekilde yapılmadığı için araçlarını muayene için götüren vatandaşlar maalesef araçlarını muayene ettirmeden evlerine geri götürmek zorunda kalıyorlar.

Ülkemizde 26 milyon 937 bin 791 aracın belirli zamanlarda muayene olmaları gerekmektedir. 81 ilde araç muayenelerini gerçekleştiren yer ise TÜVTÜRK’tür. Araçları artık randevusuz bir şekilde muayene edemeyeceğini duyuran TÜVTÜRK, uygulama sayesinde araçlar düzenli bir şekilde muayene etmeyi hedeflemiştir.

TÜVTÜRK araç muayenesi randevusu nasıl alınır?

Araçlarını muayene ettirmek isteyen kişilerin, TÜVTÜRK resmi internet sitesine giriş yaparak, muayene randevusu almak mümkün olacak.

Uygulama sayesinde araç sahipleri randevu gününe göre araçlarını götürüp muayene ettirebilecekler. Randevusuz bir şekilde TÜVTÜRK’e gidenler maalesef geri çevriliyor. Randevu almadan araç muayenesi mümkün değil.