Tuzla Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların bağışladığı kurban etlerini adreslerinden teslim alarak aynı gün içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuzla Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Yusuf Kara, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli zamanlardan biri olduğunu belirtti. Kara, 'Tuzla Belediyesi olarak bu bayramda da ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız. Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin yaşandığı en güzel zamanlardan biridir. Tuzla'da komşularımızın bağışladığı kurban etlerini adreslerinden alıyor, aynı gün içinde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Büyüyen bu dayanışma, birlik olmanın en güzel örneklerinden biridir. Çünkü Tuzla'ya değer' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, bayram boyunca sürdürülen organizasyon sayesinde hem bağışların hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını hem de toplumsal dayanışmanın güçlendiğini belirtti.

2025 yılında gerçekleştirilen sosyal destek faaliyetlerinde toplam 3 ton kurban eti dağıtımı yapıldığını vurgulayan belediye yetkilileri, bu yıl da aynı hassasiyetle çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 0 906 numaralı telefonu arayarak ekiplerin bağışlarını adreslerinden teslim almasını sağlayabiliyor. Ayrıca bağış yapmak isteyenler, bayram boyunca 09.00 - 17.00 saatleri arasında Tuzla Belediyesi Aşevi'ne bizzat başvuruda bulunabiliyor.