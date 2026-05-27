Sancaktepe Belediyesi'nce düzenlenen geleneksel bayram kahvaltısı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin ve çevre bölgelerden gelen vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu gözler önüne serdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, etkinliğe katılarak vatandaşların bayram sevincine ortak oldu. Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yeğin, bayramların paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren en özel günler olduğunu vurguladı. Sancaktepe halkının huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm ekipleriyle sahada olduklarını belirten Yeğin, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Konuşmasının ardından vatandaşların arasına karışan Başkan Alper Yeğin, masaları tek tek gezerek Sancaktepelilerle bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yeğin, mahalle sakinleriyle sohbet edip taleplerini dinledi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gelenekselleşen bayram kahvaltısı, Akın Caddesi üzerinde kurulan sofralarda komşuluk bağlarının güçlendiği, sıcak ve samimi görüntülerle son buldu.