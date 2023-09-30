Tuzla’da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangın kontrol altına alındı. Yanan fabrika ve itfaiyecilerin çatıda yangına müdahalesi havadan görüntülendi.

Yangın Tuzla Aydınlı’da bulunan bir pres döküm fabrikasında saat 16.15 sıralarında çıktı. İddiaya göre fabrikanın üst katında bacaların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca tedbir amacıyla sağlık ekipleri ile polis ekiplere de olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yanan fabrika ve itfaiyenin çatıdaki müdahalesi dron ile görüntülendi. Öte yandan fabrikanın yandığı anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.