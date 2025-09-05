Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Gündoğdu’da başlayan yangına ekiplerimiz tarafından hızla müdahale edildi. Yanan alanlarımızı yeşerterek durumu telafi edeceğiz" dedi.

Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte 11 helikopter, 3 uçak ve 240'den fazla personel ile onlarca arazöz ve su tankeri de söndürme çalışmalarında yer alıyor. Yaz boyunca kentte çıkan yangınlar nedeniyle büyük problemlerin yaşandığını hatırlatan Başkan Bozbey, "Anız yangınları nedeniyle tahrip olan alanlar bizi son derece üzüyor. Anız yakmayın, yakanlara da müsaade etmeyin. Bunu defalarca hatırlatıyor, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Belki uzun zaman alacak ama yanan alanlarımızı da yeşerterek durumu telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yangınların tesadüfen çıktığına inanmayanlardanım"

"Gündoğdu’da başlayan yangına ekiplerimiz tarafından hızla müdahale edildi. İnşallah kısa süre içinde kontrol altına alınacak" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Bozbey, "Kentimizde artık yangınların çıkmamasını Gündoğdu’da yaşanan yangının son olmasını diliyorum. Ayrıca yangınların tesadüfen çıktığına inanmayanlardanım. Yakın zamanda yaşadığımız yangınlarda bunun tespitini yaptık, gerçeği de gördük. Doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Attığımız her bir izmaritin yangına sebep olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Doğada bıraktığımız atıkların, cam şişelerin çevresel kirliliğin yanında yangına da sebebiyet verdiğini bilmemiz gerekiyor. Doğayı korumak demek ekosistemi, dolayısıyla da geleceğimizi korumak demektir. Bugün çıkan yangın bizi son derece üzdü. Ekiplerimizin müdahalesi ile kısa süre içinde kontrol altına alınacağına inanıyorum. İnşallah bir daha bu gibi olumsuzluklar yaşamayız" şeklinde konuştu.