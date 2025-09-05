Bem-Bir-Sen Bursa 3 no'lu Şubesi adına Şube sekreteri Kıvanç Baygın ve işyeri temsilcisi İbrahim Baktaş, Zabıta Müdürü Şener Dursun ve Zabıta Memurlarını Zabıta Haftası nedeniyle ziyaret etti. Ziyarette toplu sözleşme de yerel hizmet kolunda Zabıta personelinin kazanımları ve güncel konular görüşüldü.



Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bem-Bir-Sen Bursa 3 no'lu Şube Sekreteri Kıvanç Baygın, "Zabıta Teşkilatı, 1826 yılında İhtisap Nazırlığı olarak kurularak Türkiye'mizin en köklü teşkilatlarından biri olmuştur. Yerel Yönetimlerin en önemli unsurlarından ve şehirlerimizin huzurunun destekçisi çalışmaktadırlar. Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 199. Yılı ve Zabıta Haftası kutlu olsun. Büyük bir özveri ve gayretle görevlerini ifa eden bütün Zabıta Memurlarımızın işlerinde kolaylıklar ve her daim başarılar diliyoruz" dedi.