Yapılan bilgilendirmeye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Yapılan açıklamada ayrıca, bölge genelinde zaman zaman kuvvetli rüzgarların da etkili olabileceği belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış esnasında kuvvetli rüzgar gibi olası risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Kuvvetli yağışın, yarın saat 13.00 civarında başlayarak, akşam saat 19.00’a kadar süreceği bildirildi.