Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 10. Grupta 10’uncu hafta geride kalırken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı haftayı galibiyle tamamladı.

TVF 2. Lig 10. Grupta 10’uncu hafta geride kalırken Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü haftayı BAY geçerken, diğer bir temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı haftayı galibiyle tamamladı. Düzce Bahçeşehir Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ilk seti 25-9, ikinci seti 25-8 son seti ise, 25-4 kazandı. Gruptaki diğer karşılaşmalarda Tepecik Gençlik deplasmanda Karabük Gençlikspor’u 3-0 yendi. Grup lideri Sakarya Voleybol, deplasmanda Zonguldak DSİ’yi 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sakarya Voleybol ligde 25 puanla liderliğini sürdürürken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı 23 puanla, Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü 21 puanla ligde ilk 3 sırada yer aldı.

Öte yandan ligin 11’inci haftasında Bilecik derbisine sahne olacak. 14 Ocak pazar günü saat 14:00’da Bozüyük’te Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.