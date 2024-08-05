U17 Milli Takımı, 10-13 Ağustos tarihlerinde Belfast’ta Kuzey İrlanda ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, kasım ayında oynayacağı Avrupa U17 Şampiyonası 1. tur maçları için çalışmalarını yoğun tempoda gerçekleştiriyor. Millî Takım, 8 Ağustos Perşembe günü Belfast’a gidecek.

Türkiye, 2024/25 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur’unda 13. Grup’ta Sırbistan ve Bulgaristan ile eşleşti. 1. Tur grup maçları 1 Temmuz ve 19 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlanacak. Millî Takımın yer aldığı 13. Grup’ta maçlar 1-7 Kasım 2024 tarihleri arasında Sırbistan’ın ev sahipliğinde oynanacak.