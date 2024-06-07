U18 Milli Takımı, Hırvatistan’da düzenlenen Dostluk Turnuvası’ndaki ikinci maçında Norveç’e 4-3 mağlup oldu.

Stadion Kotoriba’da oynanan maçta Milli Takımın gollerini 33. dakikada Kadir Subaşı, 35. dakikada Muhammed Sinan Kaya ve 61. dakikada Recep Yalın Dilek atarken, Norveç’in gollerini 17. dakikada William Osnes-Ringen, 66. dakikada William Strand Kvale, 82. dakikada Troy Engseth Nyhammer ve 90. dakikada penaltıdan Julian Gonstad kaydetti.

Teknik Direktör Sabri Sarıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası’nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele ediyor. Milliler, turnuvadaki son maçını 10 Haziran Pazartesi günü Hırvatistan ile oynayacak.