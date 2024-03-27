Süleymanpaşa Belediyesi, Mart Ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinliği vatandaşlarla buluşturdu. Art arda üç gün üç farklı etkinlik gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına hareket getirmiş oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Mart ayı kültür ve sanat etkinlikleri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Filistin dramı sahneye taşındı

Süleymanpaşa Belediyesi Mart ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, 25 Mart Pazartesi günü "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konan, Nurdan Albamya İnce’nin yazıp oynadığı, Yunus Emre Obut’un yönetmenliğini yaptığı tek kişilik eser, Filistin’de yaşanan insanlık dramına ışık tutan anlatımı ile izleyicilerden büyük ilgi gördü.

26 Mart Salı günü, son dönemde sosyal medyada çocuk gelişimi üzerine yaptığı eğitici paylaşımlarla Türkiye’nin en çok takip edilen isimlerinden biri haline gelen Yazar Dilek Cesur, Sabırlı Aileler Merhametli Çocuklar Yetiştirir isimli söyleşide Süleymanpaşalı annelerle bir araya geldi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye her yaştan kadın büyük ilgi gösterdi. 450 kişilik salon hıncahınç doldu, izleyiciler söyleşiyi merdivenler, sahne önü ve hatta sahne üzerinde oturarak ve çok sayıda izleyici de ayakta takip etti. Yaklaşık 70 dakika sahnede kalan Dilek Cesur, çocuk yetiştirirken farkında olmadan yapılan ve gelecekte ciddi etkiler doğurabilecek hatalardan bahsetti, küçük müdahalelerle her yaştaki çocuklarla nasıl doğru iletişim kurulabileceğine dair önemli ipuçları verdi. Söyleşinin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Aşan, Yazar Dilek Cesur’a çiçek takdim etti.

Tiyatrolar gününe özel müzikal gösteri

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla da bir etkinlik organize eden Süleymanpaşa Belediyesi, Her Telden Tiyatro Müzikleri isimli bir müzikal gösteri ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun unutulmaz eserlerinin danslarla buluştuğu gösteri, Süleymanpaşalılara renkli bir gece yaşattı.