Körfez Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Bu bağlamda son olarak, 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nde hayat kurtaran bilgiler içeren ’Erken Kanser Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri’ni anlatan bir seminer düzenlendi. Seminer, Kocaeli Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Nihan Kurnaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Dr. Kurnaz; kanser türleri, erken teşhisin önemi, güncel tedavi yöntemleri ve korunma yolları hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Aynı zamanda katılımcıların yönelttiği soruları cevaplayarak, merak edilen konulara açıklık getirdi. Körfez’in çınarlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, seminer boyunca interaktif bir ortam sağlandı. Katılımcılar, hem bilgi edinme hem de sorularını doğrudan uzmanına yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda katılımcılara ücretsiz olarak kanser tarama kitleri dağıtıldı. Bu önemli katkı, erken teşhisin yaygınlaşmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

Kulüp üyeleri, sağlık alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu tür organizasyonlar dolayısıyla Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.

Körfez Belediyesi, 60+ Aktif Yaşlanma Merkezi çatısı altında her ay farklı konularda düzenlediği etkinliklerle vatandaşların bilinçlenmesine katkı sunmayı hedefliyor.