Süleymanpaşa Belediyesi, ilkokula başlayacak çocuklara yönelik, ücretsiz “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” gerçekleştiriyor.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Süleymanpaşa Belediyesinin Hürriyet Mahallesi Kent-Kur Sitesi yanında bulunan Çocuk Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Ruh Sağlığı Merkezinde, uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilecek.

Okula başlamaya hazırlanan çocukların (5,5 ve 6 yaş) okula hazır olup olmadıklarını ölçmeye yarayan bir yöntem olarak bilinen Metropolitan Okul Olgunluğu Testi çerçevesinde çocuklara kelime anlama, cümle bilgisi, genel bilgi, eşleştirme, sayı bilgisi ve kopya etme gibi alt başlıklardan 100 maddelik bir uygulama yapılıyor. Sonuçlar uzman psikologlar tarafından incelenerek çocukların okula başlamaya hazır olup olmadıkları tespit ediliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, test sonuçlarının çocukların zekâsı ya da gelişimi ile ilgili değil okula hazır olup olmadıkları ile ilgili olduğu vurgulanırken, erken yaşta ve zihinsel olarak hazır olmadan okula başlayan çocukların öğrenme güçlüğü, kendini ifade edememe, adaptasyon gibi sorunlar yaşama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Okul öncesi Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile elde edilecek verilerin, çocukların eğitim hayatlarını ciddi ölçüde etkileyebilecek olan okula başlama kararının doğru verilmesinde büyük öneme sahip olduğu ifade edilerek, velilere testi yaptırma çağrısında bulunuldu.

Nasıl başvurabilirsiniz?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi yaptırmak isteyen ailelerin, 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak bilgi alabilecekleri ya da Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübüne gelerek testi yaptırabilecekleri öğrenildi.