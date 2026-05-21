Kartepe Belediyesi'ne bağlı Alo Evlat ekipleri, ilçe genelinde tek başına yaşamını sürdüren veya yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle ev işlerinde zorlanan yaşlıların kapısı bayram öncesi çaldı. Ekipler, camların silinmesinden yerlerin yıkanmasına, toz alımından mutfak ve banyo temizliğine kadar detaylı bir bayram temizliği gerçekleştirdi.

Sağlık taramaları ve öz bakımları da yapıldı

Ev temizliğinin yanı sıra yaşlıların sağlık durumlarını da yakından takip eden ekipler, ziyaretlerde tansiyon ve şeker ölçümleri yaptı. Ayrıca, ihtiyaç duyan vatandaşların saç ve sakal tıraşı ile tırnak kesimi gibi kişisel öz bakımları da özenle tamamlandı. Evleri temizlenen ve bayram öncesi ihtiyaçları giderilen ilçe sakinleri, Kartepe Belediyesinin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.