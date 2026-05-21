Uzun yıllardır Almanya'nın Essen şehrinde yaşayan İnegöllü madenci Rahmi Baykay(83) geçirdiği kalp krizi sonrası evinde hayatını kaybetti.

3 çocuk babası olan Rahmi Baykay'ın cenazesi vasiyeti üzerine İnegöl'e getirildi.

Essen şehrinden İstanbul Sabiha Gökçen, havaalanına kargo uçağıyla gelen 83 yaşımda ki gurbetçi daha sonra ise cenaze aracıyla İnegöl'e nakledildi.

İnegöllü gurbetçinin cenazesi yarın Urgancılar Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kırsal Türfekçikonak Mahallesi mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi