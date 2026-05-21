Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Yedisu segmentinde meydana gelebilecek olası bir depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, bölgede 7,1 ile 7,4 büyüklüğünde bir sarsıntı beklendiğini ifade etti.

Beklenen depremin doğrudan yıkım merkezi olmasa da Trabzon’u etkileyeceğini belirten Bektaş, bu ildeki ana risklerin sahil dolgu alanları ve zemin büyütmesi olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Doğu Karadeniz bölgesi genelinde yaşanabilecek olası risklere de değinildi. Yedisu merkezli bir depremin bölgede yalnızca sallantı değil, aynı zamanda heyelan, kaya düşmesi ve zemin hareketleri gibi sonuçlar doğurabileceği ifade etti. Bu kapsamda, Rize’nin Trabzon’a kıyasla daha yüksek risk taşıdığını açıkladı.