Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki okullara ziyaretler gerçekleştirdi. Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu, Sadettin Türkün Ortaokulu ve Barış Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. Ziyaretlerde Başkan Şadi Özdemir’e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Ali Ekber Can da eşlik etti.

Başkan Şadi Özdemir, ziyaretlerinde, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenliğin, insanların hayatı boyunca unutamadığı izler bırakan kutsal bir meslek olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi:

"Belediyeler olarak bizler şehir kuruyoruz ama geleceği kuran sizsiniz. Bizler yollar yapıyoruz ama yolu gösteren sizsiniz. Şiir, sözü kalbe ulaştırır. Sizin öğrencilerinize verdiğiniz her emek, her sabır, her dokunuş da aslında birer mısra. Ve bütün bu mısralar, Nilüfer’in geleceğinde büyük bir şiire dönüşüyor. Bugün, o şiirin gerçek sahipleri olarak hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin eğitime verdiği önemi yineledi. Nilüfer Belediyesi olarak özellikle okul arsası üretimi ve okulların fiziki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, ziyaretler sırasında öğrencilerle de sohbet etti.