Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temel alan Uğur Okulları, Global Schools Akreditasyon programına dahil oldu. Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, “ Öğretmen ve öğrencileri sürdürülebilirlik projelerine teşvik edeceğiz. Böylece farkındalığı ve empati yeteneği yüksek bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Uğur Okulları, akademik başarının yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler yetiştirmek hedefiyle Global Schools Akreditasyon programına katıldı. Sürdürülebilir kalkınma projelerine odaklanılmasını teşvik ederek, küresel iş birliğiyle öğrenci ve öğretmenlerin geleceği inşa etmesi desteklenecek. Program sayesinde öğrencilerin, çevrenin toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerini anlamaları ve çözüm odaklı düşünmeleri amaçlanıyor. Öğretmenlerin de sürdürülebilirlik eğitiminde rehberlik etmesi sağlanacak. Uğur Okulları, 45 akredite kampüsüyle, 1600 şirketin yer aldığı güçlü bir ağa sahip Global Schools Akreditasyonu kapsamında başarılı projelere burs ve destek sağlayacak.

‘’Farklı coğrafyalarda yer alan eğitimciler ve gençleri buluşturabileceğiz”

Mustafa Çakır, öğrencilere sadece iyi İngilizce edindirmenin dışında, farkındalığı ve empati yeteneği yüksek bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Öğrencilerine ve hatta öğretmenlere değer katacağına inandıkları çalışmalarını bir akreditasyon ile taçlandırmalarına imkan sağlayacak Global Schools akreditasyon programının benimsemiş oldukları prensiplere uygun olduğunu belirten Çakır “Global Schools Akreditasyonu ile birlikte, okullarımızda uygulamakta olduğumuz ders müfredatlarımız, projelerimizin sistematik bir çatı altında toplanmasını sağlayacağız. Ayrıca uluslararası bir networke dahil olarak yaptığımız bu kıymetli çalışmaları dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan eğitimciler, yöneticiler, şirketler ve gençlerle buluşturabileceğiz ‘’ diye konuştu.

56 yıldır olduğu gibi eğitime yön vermeye devam edeceğiz

Türkiye’de ilk defa 45 kampüsün akreditasyonunu eş zamanlı şekilde alınmasının heyecanını yaşadıklarını dile getiren Çakır şunları söyledi: “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin emeklerinin dünyanın prestijli kolej ve üniversiteleri tarafından daha da tanınır olmasını sağlayacağız. 45 kampüsümüzle, ilk defa bu akreditasyonun eş zamanlı şekilde alınması başarısını gerçekleştiriyoruz. 56 yıldır olduğu gibi ülkemizin eğitim uygulamalarına yön vermeye devam edeceğimize inancım tamdır. ‘’