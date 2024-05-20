Bursa Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği "Üni Uçuş Günleri-Kostümlü Uçuş Festivali" Uludağ Havacılık Topluluğu (UHAVK) tarafından gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi’nde düzenlenen ve üç gün süren festivale 26 üniversiteden 600 üniversiteli genç katıldı. Festivale katılanlar bir gün önceden tesisin çadır alanında kamp kurdu.

Giydikleri kostümlerlezirveden atlayan gençler renkli görüntüler oluşturdu. Yamaç paraşütü yarışmacıları kostüm ve koreografi eşliğinde yaptıkları uçuş gösterileri ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattılar.

Dereceye girenlere ödül verildi

Üniversiteli gençlerin doyasıya eğlendiği üç günlük etkinliğin sonunda Kostümlü Uçuş Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada İstanbul Teknik Üniversitesi birinci olurken, Sakarya Üniversitesi ikinci, Akdeniz Üniversitesi ise üçüncülük ödülünü kazandı.