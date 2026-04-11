Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığıyla mücadeleyle ilgili vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi ile Sipahi, Elmalı ve Yağmurca köylerinde 10 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 ile 22.00 arasında düzenlenen çalışmada, köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelindi.

Bilgilendirme faaliyeti, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları anlatılırken, bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın önemi vurgulandı. Vatandaşlara, bu tür maddelerle karşılaşılması durumunda izlenmesi gereken yollar hakkında da bilgi verildi.