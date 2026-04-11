Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 'Nesilden Nesile Fidan Dikimi Projesi' ile onlarca fidan toprakla buluştu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Eray Karadeniz, 'Bir atasözümüz var ağaç yaşken eğilir. Biz de çocuklarımıza ufak yaşlarda çevre bilincinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz' dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 'Nesilden Nesile Fidan Dikimi Projesi' kapsamında Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Eray Karadeniz, çocuklar ve aileleri katıldı. Programda çocuklar, üstlerinde kendi isimleri yazılı olan fidanları dikerek doğaya umut oldu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Eray Karadeniz çocuklara yardım ederek, fotoğraf çektirdi. Programın sonunda çocuklara katılımları dolayısıyla sertifika verildi.

'Çocuklarımıza daha ufak yaşlarda çevre bilincinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz'

Etkinlikte konuşan Başkan Karadeniz, 'Bugün 'Nesilden Nesile Fidan Projesi' programı çerçevesinde çocuklarımızla fidan ekiyoruz. Daha önce de Millet Bahçemizde fidan ekim programları yapmıştık. Sadece fidan ekmekle de yetinmiyoruz. Çocuklarımıza çevre bilincini, suyun neden tasarruflu kullanılması gerektiğini, neden kırmızı ışıkta durmamız gerektiği gibi temel bir eğitim veriyoruz. Bizim bir atasözümüz var; ağaç yaşken eğilir. Biz de çocuklarımıza daha ufak yaşlarda çevre bilincinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz. İnşallah Gaziosmanpaşa'da çocuklarımızı bu anlamda yetiştirmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nin özelliklerinden de bahseden Karadeniz, 'Millet Bahçesi yaklaşık 180 dönümlük devasa bir orman arazisi üzerine kurulmuş, 8 tane çocuk oyun parkı, sosyal alanların ve otoparkın bulunduğu bir ortam. İstanbulların ve Gaziosmanpaşalıların istifade etmesini temenni ettiğimiz bir mekan. İstanbulluları, Gaziosmanpaşalıları bu vesileyle Millet Bahçemize davet etmiş olalım' diye konuştu.