Ukrayna, Rusya'ya yönelik büyük ölçekli bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın çeşitli bölgelerine 45 insansız hava aracı (İHA) göndererek geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Saldırının hedefleri arasında askeri üsler, lojistik noktaları ve kritik altyapılar yer aldı. Ukrayna yetkilileri, bu hamlenin Rusya'nın askeri kapasitesini hedef almayı ve operasyonel yeteneklerini zayıflatmayı amaçladığını belirtti. Rus yetkililer, saldırının ardından bazı bölgelerde hasar oluştuğunu ve hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı.

Saldırı, Ukrayna-Rusya çatışmasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti ve bölgedeki güvenlik durumu üzerinde etkili olabilecek nitelikte. Her iki taraf da olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşmaya devam ediyor