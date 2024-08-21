Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Çok ağır bedeller ödediğimiz doğal afetlere ve bölgemizdeki sıkıntılara rağmen Türkiye'miz Allah'a şükür bölgesinde bir yıldız gibi parlıyor. Avrupa ve Amerika sanayileri için güvenilir, yüksek kaliteli, hızlı teslimat yapabilen, kaliteli ürünleri olan tedarik üssü, tedarik zinciri, bir lojistik zinciri olarak parlayan bir yıldız gibi dünya ekonomisinde takdir görüyor." dedi.ZONGULDAK (İGFA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Çınar Boru Asitleme Fabrikası'nın açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde yer alan tesisi açmak için bir araya geldiklerini belirterek, Çınar ailesinin bugünlere ulaşan başarı hikayesinden bahsetti.

Ülke için taş üstüne taş koyan, üretime ve katma değere katkı sağlayanların baş tacı olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin kalkınma yolunda, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük gelişmeler olduğunu dile getirdi. 78 yılda 230 milyar dolara çıkarılan milli gelirin, son 21 yılda 1 trilyon 158 milyar dolara yükseldiğini, kişi başı milli geliri 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara yükselttiklerini, sene sonunda da 14 bin dolarları göreceklerini söyleyen Bakan Bolat, 1980'de 3 milyar dolar, 2002'de 36 milyar dolar olan mal ihracatını 261,5 milyar dolara yükselttiklerini aktararak, 20 yıl önce 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatının da 110 milyar dolara çıktığını belirtti.

Bolat, bunun istikrarlı yönetim, siyasi istikrar, başarılı ekonomi yönetimi, kamu, özel sektör, tarım kesimi, hizmetler sektörü ve sanayiyle hep birlikte ulaşılan bir başarı olduğunun altını çizdi.

Açılışı yapılan tesisin ülkeye önemli katma değer kazandırdığını, 20 milyon avroluk yatırımla 100'e yakın istihdamla ülkeye fayda sağlayacağını kaydeden Bakan Bolat, tesisin "Gelecek için yeşil çelik" sloganını da beğendiğini dile getirerek, özlerini şöyle tamamladı:

"Sanayiciler, yeşil ekonomiye uyuma mutlaka dikkat etmeliler ve bu konuda çalışmalılar. Biz devlet, hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak bu konuda bütün iş dünyası kuruluşlarıyla koordineli çalışıyoruz. İki hafta önce İhracat Genel Müdürlüğümüz çok güzel bir teşvik, sorumluluk programı açıkladı. Başta demir çelik, gübre, alüminyum, enerji, tekstil, giyim ve çimento sektörlerinde 2026'da başlayacak 'Sınırda Karbon Vergilemesi' uygulamasında sizleri yeşil ekonomiye hazırlamak için bir danışmanlık hizmetleri, yol haritası programı. Buna girerseniz Ticaret Bakanlığı olarak firma başına danışmanlık giderlerinizde 5 yıl için 10 milyon lira hibe katkı sağlayacağız. Bu yol haritasını başarıyla tamamladığınız anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın düşük faizli, düşük maliyetli kredi imkanları, Eximbank'ın yine yeşil ekonomi için düşük maliyetli kredi imkanlarından faydalanabileceksiniz."