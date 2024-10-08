Bakan Varga, Ukrayna’ya sağlanacak bu kredinin, ülkenin mevcut ekonomik durumunu güçlendirmek ve savaşın neden olduğu mali zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak amacı taşıdığını vurguladı. Ancak, ABD'deki seçimlerin sonuçlarının bu tür uluslararası finansal kararları etkileyebileceğini düşündüklerini ifade etti.

Varga, “Özellikle büyük bir ekonomik paketin onaylanması söz konusu olduğunda, siyasi belirsizlikler dikkate alınmalıdır. Seçim sonrası oluşacak yeni yönetimin yaklaşımı, bu kredinin nasıl değerlendirileceği üzerinde etkili olacaktır” dedi. Ayrıca, G7 ülkeleri ve AB’nin Ukrayna’ya yönelik desteklerini sürdürme konusundaki kararlılığını yineleyerek, bu ertelemenin geçici bir durum olduğunu belirtti.

Bu gelişme, Ukrayna'nın savaştan kaynaklanan ekonomik zorluklarını aşma çabalarını etkileyebilirken, bölgedeki mali istikrarı sağlamak için de uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekiyor. Varga, Macaristan’ın bu süreçte Ukrayna’ya olan desteğinin devam edeceğini, ancak nihai kararın uluslararası siyasi ortamla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın, G7 ve AB'den alacağı finansmanın, hem askeri hem de sivil ihtiyaçları karşılamak için kritik öneme sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle, seçim sonrası dönemde ABD'nin politika değişikliklerinin, bu tür mali desteklerin geleceğini belirleyeceği düşünülüyor. Maliye Bakanı, önümüzdeki dönemde gelişmeleri dikkatle izleyeceklerini ve uygun stratejilerin belirlenmesi için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.