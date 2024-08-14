%17 oranında yağ, %67 oranında şeker içermektedir. Dışı sütlü çikolata kaplı,

içerisinde ise lezzetli karameliyle oldukça yüksek kalorilidir. Porsiyona dikkat edilerek yenebilir. Yerine bir porsiyon taze mevsim meyvesi tercih edilebilir. Bir porsiyon meyve, yaklaşık olarak kişinin kendi avuç içi büyüklüğündedir. Ara öğünlerde, gün içinde 3-4 porsiyon meyve yenebilir.

Metro Çeşitleri: Karamel Dolgulu Bisküvili

441.0

kcal

100 Gram 1 Adette 158.76 kcal ve 36 gr vardır. 1 Porsiyonda 79.38 kcal ve 18 gr vardır.

Besin Değeri 100 Gramda Günlük Değer* Kalori 441 kcal % 21.3 Karbonhidrat 67 g % 21.7 Lif g % 4.6 Protein g % 7.4 Yağ 17 g % 26.2 Doymuş Yağ 10 g Tuz 0.3 g % 5.0 Şeker 67 g % 223.3

* Yüzdelik(%) günlük değerler, günlük 2075 kalorilik bir yetişkin diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya az olabilir.

Kalorisinin büyük kısmını (%61) karbonhidrattan alan Ülker Metro Sütlü Çikolatalı Kaplı Karamel ve Nugalı Barı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.

1 Adet (36 gr) yaklaşık 159 kcal kalori içerir, 1.33 gr protein, 24 gr karbonhidrat ve 6 gr yağ bulunur ve 2 porsiyona eşittir.

(36 gr) yaklaşık 159 kcal kalori içerir, 1.33 gr protein, 24 gr karbonhidrat ve 6 gr yağ bulunur ve 2 porsiyona eşittir. 1 Porsiyon (18 gr) yaklaşık 79 kcal kalori içerir, 0.67 gr protein, 12 gr karbonhidrat ve 3.06 gr yağ bulunur ve 0.5 Adete eşittir.

Menşei

TÜRKİYE

İçindekiler

Şeker, glukoz şurubu, bitkisel yağlar (palm, palm çekirdeği), şekerli koyulaştırılmış süt, kakao yağı, tam yağlı süttozu, kakao kitlesi,

invert şeker şurubu, yağsız süttozu, kakao tozu, yumurta akı tozu, peyniraltı suyu tozu (süt), emülgatörler (amonyum fosfatitler, yağ asitlerinin mono ve digliseridleri, soya lesitini, poligliserol polirisinoleat), tuz, mısır nişastası, aroma vericiler. Eser miktarda sert kabuklu meyveler, yer fıstığı ve gluten içerebilir. Domuz yağı ve katkıları içermez.

Alerjen Uyarısı

Süt, yumurta, soya, sert kabuklu meyveler, yer fıstığı, gluten içerir

Saklama Koşulları

Serin ve Kuru ortamda muhafaza ediniz

Gıda İşletmecisi / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı

PASİFİK TÜKETİM ÜRÜNLERİ SATIŞ VE TİC.A.Ş.

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