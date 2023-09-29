Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı görevine Atilla Balcıoğlu getirildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın takdiriyle Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı görevine Atilla Balcıoğlu atandı. Yeni atamanın ardından il başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene başta Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım olmak üzere, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir ve Ülkü Ocakları Sakarya eski il başkanı Kadir Şentürk katıldı. Konuya ilişkin Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım’ın takdirleriyle ÜO Sakarya İl Başkanlığı’na Atilla Balcıoğlu atanmıştır. Görevinde başarılar diler, görevini devreden Kadir Şentürk’e ve bu kutlu davaya bugüne kadar hizmet eden tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.