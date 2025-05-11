Meclis Genel Kurulu’nda, kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören düzenlemeler ele alınacak.

Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yeni üyelerin seçimi gerçekleştirilecek. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun belirlediği 15 aday içerisinden 5 üye seçilecek. Bu üyelerden 3’ü Yargıtay’dan, 1’i Danıştay’dan, 1’i ise hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ya da avukatlar arasından belirlenecek.

Kartalkaya yangını ile ilgili Bolu Valiliği yetkilileri dinlenecek

Meclis'te komisyonların gündemi de yoğun olacak.

Çalışmalarını tamamlayan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu son kez toplanacak. Komisyon, ay süren çalışmaların ardından hazırlayacağı raporu Meclis Başkanlığına sunacak.

Meclis, Kartalkaya'daki otel yangınını da araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bolu Valiliği'nden yetkiler komisyonda dinlenecek.

Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

Genel başkanlar Meclis kürsüsünden gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.