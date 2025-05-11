“Sesimiz Ata’ya, İnegöl’den 19 Mayıs’a!” temasıyla düzenlenecek Gençlik Şöleni, 18 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleşecek.

Tüm İnegöl halkına açık olacak etkinlik, saat 19.00’da Eski Belediye Meydanı’ndan başlayacak Gençlik Yürüyüşü ile start alacak. Program, saat 20.00’de İnegöl Heykel Meydanı’nda düzenlenecek Gençlik Konseri ile devam edecek. Sanatçılar Alperen Kekilli ve Emin Demir’in sahne alacağı konserle, milli birlik ve beraberlik ruhunun hep birlikte yaşanması hedefleniyor.

İnegöl Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Enes Üçkardaş, başta gençler olmak üzere tüm İnegöl halkını aileleriyle birlikte bu özel geceye davet ederek, “Gelin, 19 Mayıs ruhunu İnegöl’den tüm Türkiye’ye birlikte haykıralım” çağrısında bulundu.