Emirhan Yentek öncülüğünde faaliyet gösteren Ultras İnegöl Taraftar Grubu, Ramazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı. Grup, Türk Kızılay İnegöl Şubesi aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına destek olmak amacıyla 366 bin 25 TL bağışta bulundu.

Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşma ve kardeşlik duygusuyla taçlandıran destek, Gazze’de kurulacak iftar sofralarına katkı sağlayacak.

Yapılan açıklamada, dayanışma ruhunun önemine vurgu yapılarak, “Birlikte iyiliği büyütüyor, birlikte umut oluyoruz” mesajı paylaşıldı.