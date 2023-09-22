Uludağ Elektrik, 2018 yılında hizmete aldığı ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu hat üzerinden görüntülü görüşme desteği sunan şirket, Dünya İşitme Engelliler Haftası ve Uluslararası İşaret Dilleri Günü kapsamında işitme ve konuşma engelli vatandaşlara tekrar bir bilgilendirme yaptı.22Eylül2023

• İŞARET DİLİ GÖRÜŞME HATTI İLE FARKINDALIK OLUŞTURULUYOR

BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik, 5 yıldır ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ hizmeti ile işitme ve konuşma engelli müşterilerine çözümler sunuyor.

İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı’nı aradıklarında, işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanıyorlar. Görüntülü yapılan görüşme kapsamında işitme ve konuşma engeli bulunan kişiler, tüm işlemlerini bu hat üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Abonelik ve fatura süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar.

Şirketin engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine getirebilmeleri, çift yönlü iletişim kurabilme ve tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilme yaklaşımı adına devreye aldığı İşaret Dili Görüşme Hattı sektörünün de ilki olma özelliğini taşıyor.

ÖDÜLLÜ İŞARET DİLİ GÖRÜŞME HATTI

Uludağ Elektrik’in 5 yıl önce devreye aldığı İşaret Dili Görüşme Hattı’nın, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’ndan da ödülü bulunuyor. Şirket sadece bu hat üzerinden değil, Engelsiz Müzik Korosu ile de müziğin birleştirici gücünden yararlanıyor. Hem şirket çalışanları hem de engelli müzisyenlerden oluşan Engelsiz Müzik Korosu’nun gelirleri yapılan her konser sonrası engelli vatandaşlara bağışlanıyor.