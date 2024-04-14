Bursa’nın Uludağ eteklerinde çıkan yangın itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve havadan helikopter desteği ile söndürüldü.

Yangın, 10:00 sıralarında Uludağ’ın eteklerinde Teferrüç-Kadıyayla mevkiinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, yükselen dumanları görmesi üzerine durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Zorlu şartlar altında yangına müdahale eden ekiplere, havadan yangın helikopterleri destek verdi. Güvenlik sebebiyle teleferik seferleri bugün iptal edildi. Havadan destek veren yangın helikopterleri ile yangın, 4 saatte söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmedi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA