Kar yağışı olmadığı için sezonun sönük başladığı Uludağ'da beklenen kar geldi. Öğle saatlerinden itibaren aralıklarla düşen kar yağışı etkisini arttırıp pistleri doldurunca bir anda her yer kayak severler ile doldu.

Kar haberini alan Bursalılar hafta sonunu beklemeden oteller bölgesinin yolunu tuttu. Uzun zamandır beklenen karın keyfini vatandaşlar kayak yapıp kızak kayarak çıkardılar.

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, Uludağ'da kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Bu akşam, yarın ve perşembe günü kesintisiz kar yağışının devam edeceği Uludağ'da en düşük sıcaklığın yarın gece -8 perşembe gecesi ise - 12 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Önümüzdeki hafta sonu havanın daha da soğuyacağı Uludağ'da pazar gecesi en düşük sıcaklığın - 17 derece olması bekleniyor.

Kar yağışının başta otelciler olmak üzere Uludağ esnafını çok mutlu ettiğini kaydeden Ağaoğlu Otel Müdürü Murat Pınarcı, "Hem sezon açılışı hem de yılbaşı gecesi bu sene kar olmadığı için çok sönük geçti. Otelciler olarak neredeyse kar duasına çıkacaktık. Çok şükür kar yağışı başladı. Önümüzdeki 3 gün yoğun kar bekleniyor. Umarız her şey istediğimiz gibi olur. Sömestr tatiline karla gireriz. Öğrenciler ve ailelerini Uludağ'a tatile bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ise Sömestr tatili öncesi kar yağışının başlamasının sevindirici olduğunu vurguladı. Uludağ'da bir kişinin 2 saatte kendi başına kayak yapabilecek duruma geldiğini belirten Usta, ders saatlerinin 250 liradan başladığını söyledi. Uludağ'da gecelik konaklama fiyatları ise kişi başı 6 bin 500 lira ile 10 bin lira arası değişiyor.