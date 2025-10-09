Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğine istinaden 31 Aralık 2025 tarihine kadar eksiklerini tamamlamayan otellerin çalışma ruhsatları iptal olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyet izni durdurulan 16 tesisten 10 tanesi mahkemeye başvurup bu kararı iptal ettirmişti. Şimdi gözler eksiklerin tamamlanmasının ardından otellerin yeniden faaliyete geçmesinde.

Bolu Kartalkaya'da faaliyet gösteren Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Bu olaydan 3 ay sonra 27 Mart 2025'te Uludağ'daki Kervansaray Otelde meydana gelen yangında ise Kayak hocası Yahya Usta ile kayak şampiyonu oğlu Berkin Usta ve eşi Fikriye Usta hayatlarını kaybetti.



Yaşanan acı olaylar sonrası belediyeler ve devletin diğer ilgili kurumları, ülke genelinde otel ve yurt gibi yapılarda denetimlerini artırdı. Oluşan hassasiyet sonrası sıkı denetimler gerçekleştiren ilgili kurumlar birçok işletmeyi denetleyerek 16 tesisin çalışma ruhsatlarını iptal etti.

Kartalkaya'daki facianın ardından Uludağ'da faaliyet gösteren otelleri denetleyip tek tek eksiklerini tespit eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Ağaoğlu, Bof, Karinna, Kaya ve Grad Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu Uludağ'daki otellerin neredeyse tamamının çalışma ruhsatını iptal etti. Ardından ruhsatlarını iptal ettiği otellere tebligat gönderen Büyükşehir Belediyesi tanıdığı 15 gün süre zarfında otellerin tüm eksiklerini tamamlamasını istedi. Ancak 10 otel ek süre tanımayan Büyükşehir Belediyesi'ne dava açıp yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan işletmelerle ilgili denetim ve incelemeler devam ederken 1 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete'de de yayınlanarak yürürlüğü giren yönetmelik nedeniyle halihazırda devam eden işlemler durdu. Yangın yönetmeliğine uymadığı tespit edilen bazı işletmelerin mühürlenmesi gerekirken binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte otel ve yurt gibi işletmelere 12. ayın 31'ine kadar eksikliklerini tamamlaması için süre tanınmış oldu. Bu kararla birlikte halihazırda yapılan denetimler ve uygulanması düşünülen cezai kararlar da askıya alındı.

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğine göre otellere eksiklerini tamamlamaları için verilen sürenin tamamlanmasına 83 gün kala Bursa Uludağ'da hareketlilik arttı. Birinci ve İkinci Oteller Bölgesi eksiklerini tamamlamaya çalışan otellerin adeta şantiye alanına döndü.

Uludağ'daki Oteller Bölgesinin şantiye alanına dönmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Yangın Güvenliği ve Yapı Denetimi Uzmanları şunları söyledi: "Bu süreçte sadece fiziki eksikliklerin değil, personel eğitimi, acil durum senaryoları ve yangın tatbikatlarının da tamamlanması gerekiyor. Yangın yönetmeliğine uygunluk, sadece ruhsat almak için değil, can güvenliği için bir zorunluluktur. Bu sürecin sonunda eksiklerini tamamlayan işletmelerin hem güvenli hem de sürdürülebilir turizm hizmeti sunmaları mümkün olacaktır. Son yıllarda yaşanan otel yangınları, özellikle Kartalkaya ve Uludağ'daki trajik olaylar, yangın güvenliği konusunda ülke çapında ciddi bir farkındalığa sebep oldu. Bu tür yapıların yangına karşı dayanıklılığı, tahliye planları ve algılama sistemleri hayati öneme sahip. Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğiyle tanınan 31 Aralık 2025 süresi, sadece bir idari zorunluluk değil; aynı zamanda insan hayatını korumaya yönelik kritik bir eşiktir"