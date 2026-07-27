ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR:

İhsaniye, Hasanpaşa, Esenköy, Konurlar, Çavuşköy, Yukarıballık, Hayriye, Tahtaköprü

BÜYÜK SÜRPRİZLER

- Geçen sezonun finalisti Kulaca gruplardan çıkamadı

- Geçen senenin şampiyonu Alibeyköy dev kadrosuna rağmen elendi! Kadrosunda Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş Orkan Çınar, Bursaspor ve Kafkasspor'da profesyonel oynayan Alperen Şirin ve BAL'da forma giyen Kerem Şimşek gibi isimler bulunan Alibeyköy, Yukarıballık'a penaltılarla veda etti. Bu sonuç turnuvanın en büyük sürprizi ve hayal kırıklığı oldu.

- Namağlup lider Dönmez de 16 turunda veda etti

- Grup maçlarında 17 golle en çok gol atan Hayriye ve 13 golle en çok gol atan Alibeyköy 16 turunda 0-0 kalıp gol atamadı

16 TURU PENALTI DRAMI

3 maç penaltılara gitti:

Hasanpaşa 2-2 Cerrah - Penaltılarla Hasanpaşa

Alibeyköy 0-0 Yukarıballık - Penaltılarla Yukarıballık

Hamamlı 0-0 Hayriye - Penaltılarla Hayriye

İLGİNÇ İSTATİSTİK

C Grubu tarih yazdı. Lider Süpürtü elenirken; 2. Hasanpaşa, 3. Çavuşköy ve en iyi 4. Yukarıballık çeyrek finale yükseldi.

B Grubu'ndan lider Hayriye ve 2. Tahtaköprü ikisi de çeyrek finale kaldı.

A Grubu lideri Esenköy ise gruptan çeyrek finale çıkan tek takım oldu.

D Grubu lideri Dönmez ve ikincisi Cerrah çeyrek finale kalamazken, Konurlar çeyrek finale çıkan tek takım oldu.

E grubunu hiç puan kayıpsız lider bitiren Alibeyköy en iyi dördüncü Yukarıballık'a kaybedip çeyrek finale çıkamazken, gruptan sadece İhsaniye çeyrek finale yükseldi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA:

Çeyrek final kuraları Salı günü çekilecek.

Çeyrek final maçları Pazar günü oynanacak.

STADYUM MÜJDESİ:

Gençlik Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel'in açıklamasına göre yarı final maçları İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Final de ilçe stadyumunda yapılacak.

Heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finale kalan tüm takımlara başarılar diliyoruz...