Bursa’da sonbahar mevsimi ile tabiatın renk cümbüşüne dönüşmesi dron ile görüntülendi. Uludağ’ın eteklerindeki ormanlık alan ve meyve bahçelerindeki rengarenk görüntüler görsel şölen oluşturdu

Bursalı foto muhabiri Şaban Kılıçcı, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne dönüşen Uludağ eteklerini fotoğrafladı.

İlkbahar ile etekleri yeşile bürünen Uludağ, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne dönüşmeye başladı. Meyve bahçelerindeki elma, armut, şeftali ve erik ağaçlarının yaprakları sarı, kırmızı, yeşil ve mor renklerine büründü.