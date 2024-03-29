Bursa’da Uludağ’ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi’nde bir villada yangın ve patlama yaşandı. Bir kişi hayatını kaybederken, villada bahçıvanlık yapan bir kişi ağır yaralandı. Bahçıvan Ali Vurgun’un yangından kurtulduktan sonra sokaktaki alevler içindeki anı kameraya yansıdı. Vurgun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin 52 yaşındaki Mustafa Ş. olduğu belirlendi. Polis ve itfaiye geniş çaplı soruşturma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İlim Sokak’ta 3 katlı villada bir kişinin yaralandığı patlama ve yangın sonrası yapılan incelemede, bodrum katında ceset bulundu.

Sahiplerinin yurt dışında olduğu tespit edilen villada bahçıvanlık yapan Ali Vurgun, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında yaralandı. 40 yaşındaki Vurgun alevler içinde kendisini dışarı attı. Komşular hemen yardıma koştu. O anlar başka bir villanın güvenlik kamerasına yansıdı. Vurgun 112 ambulansıyla kaldırıldığı Şehir Hastanesi yanık ünitesinde ağır yaralı olarak tedaviye alındı.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri üst katları da saran ve camları patlayan villadaki yangını söndürdü. Ek 112 ekibi de bölgeye sevk edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları araştırmada villada Mustafa Ş.’ye (52) ait olduğu düşünülen yanmış bir ceset buldu. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Yangının çıkış sebebi, cesedi bulunan kişinin ölüm sebebiyle ilgili cinayet masası dedektiflerinin araştırması sürüyor.

Yandaki bir villanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, villadan duman yükseldiğini, bahçıvanın alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığını ve komşularının yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirledi.