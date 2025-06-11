Uzun yıllardır dağ sporlarıyla ilgilenen Yüksel Esen, 12 saat 45 dakika süren 22 km’lik parkurun ardından kar ve buzullarla kaplı su göletinin içine girerek dakikalarca serinledi. Arkadaşları ile gittiği Uludağ’da Ketenlik Yaylası, Aras Şelalesi, Keşiş Zirvesi, Saklı göl-Heybeli Göl-Buzlu Göl, Kilimli Göl, Karagöl, Aynalı Göl, Büyük Zirve, Karataş Zirvesi ve Ercek kaynağı ve deresi ile Alman yolu ve Ketenlik yaylasından oluşan parkuru 12 saat 45 dakikada tamamlamayı başaran Yüksel Esen, Saklı Göl ve Buzlu Göl’de dondurucu suyun içine girerek dakikalarca serinledi.

Normalde insanların 10 saniye bile duramadığı buz gibi suda kendisini çeken arkadaşlarına poz veren Yüksel Esen, “Harika” diyerek bağırdı.

Özellikle Rusya’da yeni doğan bebekler dahil, hayat boyunca kış aylarında buzla kaplı suyun altına girilmesi bir gelenek olarak biliniyor. Bilimsel olarak yapılan çalışmalarda dondurucu suya girmenin hem beden hem de ruh sağlığına faydası olduğu, dolaşımı arttırarak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu biliniyor.