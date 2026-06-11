Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Birinci Oturumu’nda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile CHP Meclis Grup Sözcüsü Yücel Akbulut arasında kredi gündemi nedeniyle tansiyon yükseldi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden yatırımları ile kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 1 milyar TL kredi kullanılmasıyla ilgili raporu görüşüldüğü sırada taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.

CHP Meclis Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, kredinin hangi yatırımlarda kullanılacağını öğrenmek istediklerini ifade ederek, Mustafa Bozbey’in başkanlığı döneminde AK Parti ve MHP meclis üyelerinin çoğunluğuyla kredi talebine ret verildiğini hatırlattı.

Başkan Vekili Şahin Biba, kullanılacak kredinin yatırımlara yönelik olduğunu belirterek CHP’nin ret tavrına tepki gösterdi. Biba’nın, “Bugüne kadar hangi yatırımlara evet dediniz?” sözlerinin ardından mecliste taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmaların ardından ilgili madde oy birliğiyle komisyona havale edildi.