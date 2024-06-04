Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bu yıl 9.’su gerçekleştirilen Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi’ne (UKÖK24) ev sahipliği yaptı.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Kimya Öğrenci Topluluğu (UKİT) tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde organize edilen kongreye, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Araştırma kültürü tabana yayılıyor

İlk kez 2010 yılında gerçekleştirilen kongrenin 9.’suna ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrenci topluluklarının son derece başarılı etkinliklere imza attığını vurguladı. Sahip oldukları "Araştırma Üniversitesi" vizyonuna yakışır proje, organizasyon ve faaliyetleri sürdürmeye gayret ettiklerini belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Eğitim-öğretimin niteliğinin yükseltilmesinin yanı sıra bilimsel çalışmalara her zamankinden daha fazla ağırlık veriyoruz. Son derece deneyimli bir akademik kadroya sahibiz. Araştırma kültürünü tabana yaymaya çalışıyoruz. Bu anlamda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin bilimsel faaliyetlerinden her zaman büyük bir memnuniyet duyduk. Ancak lisans öğrencilerimizin böylesine güzel etkinlikler düzenlemesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Kongreye emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ise yaptığı konuşmasında, "Düzenlenen etkinliklerin temel amaçlarından biri bilgi alışverişi sağlamaktır. Bu önemli görevi yerine getirmek için emek harcayan topluluk öğrencilerine, danışman öğretim üyelerine ve çağrılı konuşmacılara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kimya Öğrencileri Topluluğu aktif görev aldı

Kongre düzenleme kurunda yer alan UKİT Başkanı Sadberk Sevme ve topluluk danışmanları Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Önder Aybastıer ve Doç. Dr. Aslı Göçenoğlu Sarıkaya yaptıkları konuşmalarda kongrenin ana hedefinin Türkiye’deki kimya bölümü öğrencilerini bilim çatısı altında bir araya getirerek sektör temsilcileri ve akademisyenlerle buluşturmak olduğunu vurguladı.

Kongreye 8 farklı üniversiteden davetli konuşmacı katıldı. 2017 ve 2020 yıllarında TÜBİTAK Temel Bilimler Bilim Ödülü alan Prof. Dr. Reşat Apak (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) ve Prof. Dr. Mustafa Soylak (Erciyes Üniversitesi) lisans öğrencilerine bilgi ve deneyimlerini aktardı. 400 katılımcının yer aldığı kongrede davetli konuşmaların yanında 34 sözlü sunum ve 86 poster sunumu gerçekleştirildi.

Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin bilgi alışverişinde bulunduğu kongrede, gelecekteki iş birliklerinin temeli atıldı.